Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

23.02.2022 14:56

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Aydın Ş. (38), İsmail Ç. (28) ve Ahmet Ö'nün (24) zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirerek sattığını belirledi.

Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Kaput"un da desteğiyle zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, klozetin içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu hap, esrar, metamfetamin ile evin gizli bölmelerinde hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
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Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi Öğrencileri zehirleyen uyuşturucular klozetten çıktı Öğrencileri zehirleyen uyuşturucular klozetten çıktı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Aksaray, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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