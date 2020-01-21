Aksaray'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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Aksaray'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
6 saat önce
Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:26 Kaynak: AA
Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik kentte operasyon düzenledi.
İl merkezinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda E.A. (22) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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