Aksaray'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

6 saat önce

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik kentte operasyon düzenledi.


İl merkezinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda E.A. (22) gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:26 Kaynak: AA
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