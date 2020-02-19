Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.


Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, M.K. (24) ve H.G.K'nin (22) uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve zaman zaman il dışından uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, Aksaray- Konya kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu otomobilde, bir miktar eroin ele geçirdi, M.K. ve H.G.K'yi yakaladı.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, bir miktar eroin ele geçirildi, iş yeri sahibi M.E. (49) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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