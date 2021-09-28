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Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

28.09.2021 17:08
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, M.B.T. (31), F.A. (24), B.Ö. (49) ve M.T'nin (39) zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı.

Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Bixi"nin de desteğiyle zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar eroin, esrar, metamfetamin, toz esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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