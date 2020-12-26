Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, C.D. (43), H.K.G. (18), A.H.S. (25), H.Y. (29) ile yabancı uyruklu S.G. (29) ve A.Ö'nün (30) uyuşturucu ticareti yaptığı ve zaman zaman il dışından uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Kent merkezinde 6 adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.