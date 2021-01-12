Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, O.H.Ç. (28) ve B.K'nin (21) zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirdiği ve bunun ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. İncelemenin ardından operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada, bir miktar eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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