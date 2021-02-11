Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlı tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, biri yabancı uyruklu 7 kişinin, zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirdiği ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. İncelemenin ardından operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı. Narkotik köpeği "Bixi"nin desteğiyle, şüphelilerin otomobil ve adreslerindeki yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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