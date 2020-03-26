Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.C. (34) ve Ö.K'nin (33) uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve zaman zaman il dışından uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı.
Ekipler, Aksaray- Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu otomobilde, gizli bölmelere saklanmış 5 bin uyuşturucu hap ve bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 300 lira ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:24 Kaynak: AA
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