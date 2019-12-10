Son Dakika › Güncel › Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
6 saat önce
Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:42 Kaynak: AA
Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.D. (26) ve A.G. (23) gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde bir miktar eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Son Dakika Lautaro Martinez transferi için gizli görüşme ifşa oldu Sahte engelli raporu düzenleyen 95 kişiye gözaltı kararı Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Ölüme terk edildim, yarım kalanı tamamlamak isterler