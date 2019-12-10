Son Dakika Haberleri: Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.


Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.D. (26) ve A.G. (23) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde bir miktar eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:42 Kaynak: AA
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