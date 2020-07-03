Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

"Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.A. (31), S.K. (27) ve K.Ç'nin (34) uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve zaman zaman il dışından uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, kent merkezinde şüphelilerin içerisinde olduğu otomobili durdurdu. Zanlıların üzerinde yapılan aramada, bir miktar eroin ve esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.