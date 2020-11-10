Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, D.Y. (38), A.K. (49), E.T. (34), R.G. (53) ve A.E'nin (39) uyuşturucu ticareti yaptığı ve zaman zaman il dışından uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine operasyon başlattı. Kent merkezinde 5 adrese operasyonda, bir miktar eroin, esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, söz konusu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.