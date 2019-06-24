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Aksaray'da uyuşturucu tacirleri tutuklandı

1 saat önce

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen narkotik polisi, 1 kilo kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Aksaray'da uyuşturucu tacirleri tutuklandı, System.String[]
Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen narkotik polisi, 1 kilo kubar esrar maddesi ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Hamidiye Mahallesi'nde bir ikamete gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 3 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, kimliklerini belirlediği B.D., Salih G. ve Abdulaziz B. isimli şahısları teknik ve fiziksel olarak takibe aldı. Bir hafta süren takibin ardından yeterli delil ve bulguya ulaşan NSM ekipleri sabah erken saatlerde yaptıkları operasyonla 3 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, 1 kilo 50 gram kubar esrar, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen toplam bin 205 TL para, uyuşturucu madde tartmak için kullandıkları değerlendirilen terazi ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Salih G. ve Abdulaziz B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AKSARAY
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:35 Kaynak: İHA
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