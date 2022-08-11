Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

11.08.2022 14:15
Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

M.A. ve B.Y'nin zaman zaman kente getirdikleri uyuşturucuyu sattığı belirlendi.

Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramada, bir miktar kenevir, esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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