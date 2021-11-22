Aksaray'da uyuyan eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı - Son Dakika

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan Sevgül U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ramazan U. (65), Hasas Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesi'ndeki evlerinde, uyuyan eşi Sevgül U'yu (51) bıçakladı.

Aksaray 'da eşini uyuduğu esnada bıçakla ağır yaralayan koca tutuklandı.

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