Aksaray'da Vali Aydoğdu öğrencilerle birlikte "Kırmızı Çizgi" çekti - Son Dakika

Aksaray'da Vali Aydoğdu öğrencilerle birlikte "Kırmızı Çizgi" çekti

30.03.2021 16:48
Aksaray'da Vali Aydoğdu öğrencilerle birlikte

İçişleri Bakanlığının "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" uygulaması kapsamında Aksaray'da Vali Hamza Aydoğdu öğrencilerle birlikte kırmızı çizgiyi çekti.

İçişleri Bakanlığının "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" uygulaması kapsamında Aksaray'da Vali Hamza Aydoğdu öğrencilerle birlikte kırmızı çizgiyi çekti.

İçişleri Bakanlığının "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" Projesi kapsamında, Aksaray'da şerit boyama etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında Vali Hamza Aydoğdu yaya geçitlerinde bulunan şeritlerden bazılarını çocuklarla birlikte kırmızıya boyadı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte Vali Hamza Aydoğdu, "Çocuklarımızla beraber 'Yayalar kırmızı çizgimizdir' diye bir farkındalık oluşturmak istedik. Aksaray'ımızda böyle gördüğünüz gibi geleceğimiz gençler bu anlamda çok güzel bir farkındalık oluşturdular. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten yayalar kırmızı çizgimiz. Trafikte her zaman öncelik onların. Bunları çocuklarımıza, küçük yaşta, ana okulu ve ilkokuldan başlatarak onlara yayaların ne kadar değerli olduğunu, trafikte öncelikli olduğunu farkındalıklı bir şekilde öğretmek için çocuklarımızla, gençlerimizle burada beraber yürüyüş gerçekleştirdik. Kırmızı çizgimizi çektik" dedi.

Öğrenciler araç sürücülerini uyararak kırmızı çizginin önemine değindi. - AKSARAY

Aksaray'da Vali Aydoğdu öğrencilerle birlikte Kırmızı Çizgi çekti
Aksaray'da Vali Aydoğdu öğrencilerle birlikte Kırmızı Çizgi çekti
Aksaray'da Vali Aydoğdu öğrencilerle birlikte Kırmızı Çizgi çekti
Aksaray'da Vali Aydoğdu öğrencilerle birlikte Kırmızı Çizgi çekti
Aksaray'da Vali Aydoğdu öğrencilerle birlikte Kırmızı Çizgi çekti

Hamza Aydoğdu, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aksaray'da Vali Aydoğdu öğrencilerle birlikte 'Kırmızı Çizgi' çekti - Son Dakika


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