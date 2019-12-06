Son Dakika Haberleri: Aksaray'da veteriner klinikleri denetendi
Son Dakika Güncel Aksaray'da veteriner klinikleri denetendi - Son Dakika

Aksaray'da veteriner klinikleri denetendi

6 saat önce

Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentte faaliyet gösteren veteriner klinikleri denetlendi.

Aksaray'da veteriner klinikleri denetendi, System.String[]

Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentte faaliyet gösteren veteriner klinikleri denetlendi.


Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren veteriner kliniklerini denetledi. Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav'ın da katıldığı denetimlerde kliniklerinde bulunan tıbbi ürünlerin yanı sıra e-reçete, ilaç takip sistemleri kontrol edildi. Veteriner kliniklerinin gerek fiziki şartları gerek sağlığa uygunluk koşulları denetimde öncelikli konular arasında yer alırken, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, amaçlarının yapılan tüm işlerin yasal çerçeveler içerisinde olmasını sağlamak ve bu kapsamda il müdürlüğü kapsamında bulunan tüm işletmelerin sıkı denetimlerden geçirildiğini kaydetti. - AKSARAY

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim
Ayşe Karaman'ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 17:48:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da veteriner klinikleri denetendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]