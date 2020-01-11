Aksaray'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakılıyor - Son Dakika

Aksaray'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakılıyor

6 saat önce

Aksaray'da kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bırakılıyor.

Aksaray'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakılıyor, System.String[]

Aksaray'da kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bırakılıyor.


Aksaray'da Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kış ayları nedeniyle doğaya tonlarca yem bırakılıyor. 2019-2020 yemleme sezonunda havaların soğumaya başlamasıyla beraber kar yağışının etkili olduğu Ekecik ve Hasan Dağı'nda yemleme çalışmaları da başladı. Yapılan yemleme çalışmaları ile ağır kış şartlarında aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvanları popülasyonu da destekleniyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yemleme çalışmalarının zaman zaman devam edeceği bildirildi. - AKSARAY

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti
Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciyi aşağılayan soruyu soran öğretmenle ilgili soruşturma başlattı Umman'ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur görevine başladı Bakan Selçuk: 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Son Dakika Haberleri
18:18 Kaybolan koyununu ararken avcıların hedefi oldu - Son Dakika
18:18 Beyoğlu'nda iranlıların bıçaklı kavgası 2 yaralı - Son Dakika
18:18 Sivas yıldız göleti'nin yüzeyi buz tuttu - Son Dakika
18:18 Sivas yarıyıl tatilinin gözdesi 'yıldız dağı' - Son Dakika
18:18 Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için gösteri düzenlendi (3) - Son Dakika
17:31 AK Parti'den kulisleri hareketlendiren sözler: 100 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek - Son Dakika
17:29 İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan ilk yorum geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 18:21:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]