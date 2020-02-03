Aksaray'da yabancı uyruklu kaçakçılara operasyon: 3 sınır dışı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da yabancı uyruklu kaçakçılara operasyon: 3 sınır dışı - Son Dakika

Aksaray'da yabancı uyruklu kaçakçılara operasyon: 3 sınır dışı

6 saat önce

Aksaray'da polisin 3 ayrı iş yerine gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda kaçak cilt bakım ürünü, çay ve muhtelif elektronik eşya ele geçirilirken, yabancı uyruklu 3 kişi de sınır dışı edildi.

Aksaray'da yabancı uyruklu kaçakçılara operasyon: 3 sınır dışı, System.String[]

Aksaray'da polisin 3 ayrı iş yerine gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda kaçak cilt bakım ürünü, çay ve muhtelif elektronik eşya ele geçirilirken, yabancı uyruklu 3 kişi de sınır dışı edildi.


Edinilen bilgiye göre, 3 iş yerinde kaçak cilt bakım ürünleri, çay ve muhtelif elektronik eşya satıldığı ve kullanıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, belirlenen 3 adresi takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta teknik ve fiziksel olarak takip yapan KOM ekipleri yeterli delil ve bulguya ulaşması üzerine operasyon için düğmeye bastı. 3 iş yerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 81 paket çay, 10 adet saç yağı, 21 adet krem, 11 adet ampul olmak üzere 123 parça kaçak emtia ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere adli tahkikat için el konulurken, yakalanan yabancı uyruklu O.M.E. (26), U.H. (29) ve M.H. (30) isimli şahıslar yabancı uyruklu olduğundan ve suça karıştıklarından dolayı sınır dışı edildi. - AKSARAY

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:42 Kaynak: İHA
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