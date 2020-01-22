Aksaray'da yakalanan 3 gaspçı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da yakalanan 3 gaspçı tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da yakalanan 3 gaspçı tutuklandı

6 saat önce

Aksaray'da bisikletiyle eve giden bir kişiyi zorla araca bindirip önce darp eden ve sonra parasını ve telefonunu gasp eden 4 kişiden 3'ü polisin operasyonuyla yakalandı.

Aksaray'da yakalanan 3 gaspçı tutuklandı, System.String[]

Aksaray'da bisikletiyle eve giden bir kişiyi zorla araca bindirip önce darp eden ve sonra parasını ve telefonunu gasp eden 4 kişiden 3'ü polisin operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.


Olay, 16 Ocak günü gece saat 01.15'te Hacıhasanlı Mahallesi Kalealtı Caddesi 706. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle evine giden A.B.A., 706. Sokağa geldiğinde bilmediği bir araç ile yolu kesildi. Araç içerisinden inen 4 kişi tarafından zorla otomobile bindirilen A.B.A., otomobil ile yaklaşık 500 metre gittikten sonra 4 kişi tarafından darp edilerek parası ve telefonu gasp edildi. Ardından otomobilden atılan A.B.A. polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. 4 şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, mağdurun verdiği eşkaller ve güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelilerin M.Ö.Ç. (21), M.A.I. (26), R.Ö. (25) ve yabancı uyruklu E.S. (32) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüphelilerin yerine tespit eden polis, merkezde bir eve gerçekleştirdiği operasyonla M.Ö.Ç., M.A.I. ve R.Ö.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan 3 şüpheli daha sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Firari şüpheli E.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:00 Kaynak: İHA
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