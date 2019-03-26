Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Yalıtım Malzemesi Deposunda Yangın 2

Aksaray'da Yalıtım Malzemesi Deposunda Yangın 2

44 dakika önce

Aksaray'da yalıtım malzemesi deposunda yangınAksaray'da seramik fayans ve ısı yatılım satışı yapan iş yerinin deposunda yangın çıktı.

Aksaray'da yalıtım malzemesi deposunda yangın

Aksaray'da seramik fayans ve ısı yatılım satışı yapan iş yerinin deposunda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi alevleri kontrol altına almak için mücadelesini sürdürüyor.

Aksaray- Adana karayolunun 7'nci kilometresindeki seramik fayans ve ısı yatılım satışı yapan iş yerinin deposunda saat 13.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler depoyu sardı. Durumu fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor. Ekibler özellikle alevlerin, yandaki ekmek fabrikasına sıçramasını önlemeye çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:33 Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel
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