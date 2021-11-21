Aksaray'da yapımı tamamlanan 1620 dükkan hak sahiplerine teslim ediliyor - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) şehir içinde kalmış eski sanayi sitelerini şehir dışına çıkarmak amacıyla Aksaray'da inşa ettiği 1620 dükkan hak sahiplerine teslim ediliyor.

TOKİ tarafından Yeni Sanayi Siteleri Projeleri kapsamında Hamidiye Mahallesi'nde 2018 yılında yapımına başlanan ve kasım ayı itibarıyla inşa süreci tamamlanan dükkanlar esnafa dağıtılıyor.

100 metrekarelik 696, 200 metrekarelik 420, 300 metrekarelik 189, 400 metrekarelik 149 ve 500 metrekarelik 166 dükkanın yer aldığı sanayi sitesinde üretimde verimliliğin artırılması, istihdama ve bölgesel gelişime katkı sağlanması hedefleniyor.

TOKİ tarafından ayrıca Konya'da 2 bin 690 dükkan, Samsun'da 1526 iş yeri ve 207 kapasiteli Rize Çiftekavak Sanayi Sitelerinin de temelleri atılarak inşaatlarına başlandı.

Osmaniye, Rize Çayeli, Afyonkarahisar Dinar, Amasya Suluova, Trabzon Akçaabat, Kayseri Kocasinan, Kütahya İnköy, Adana Sarıçam sanayi sitelerinin ise proje çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Anahtarını alan Aksaray Madeni Sanatkarlar ve Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Murat Tekin, AA muhabirine, esnaf olarak 8 Kasım'da yeni dükkanların anahtarlarını almaya başladıklarını, bugüne kadar 850 esnafın dükkanına kavuştuğunu söyledi.

Proje için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Tekin, şöyle konuştu:

"Eski dükkanlarımızdaki esnafımızın yüzde 80'i kiracı konumundaydı. Şimdi artık dükkan sahibi olduk. Dükkanlar 100-500 metrekare aralığında 5 modelden oluşuyor. Sanayi esnafının rahatlıkla kullanabileceği şekilde yapılmış. Eski sanayi sitemiz Aksaray'a yetmiyordu, müşterilerimize hitap edemeyecek duruma gelmişti. Yeni sanayi sitemizde büyük ve küçük araç dükkanları olarak ayırdık. Mobilyacıları ve demir imalatı yapan üreticileri de ayırdık. Yani sanayi sitemiz kısım kısım olacak şekilde dizayn ettik. Eski sanayimiz gibi her şey iç içe olmayacak. Sistemli bir şekilde her isteyen istediği bölüme giderek işlerini yaptıracak. 1 Aralık itibarıyla geçici tapularımız gelecek. Gerekli abonelikleri yaptırdıktan sonra inşallah burada esnafımız işlerine başlayacak."

"Eski dükkanım bana yetmiyordu"

Anahtarını teslim alan mobilyacı Mesut Konuk ise dükkanları gezdiğini ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Eski dükkanların 1970 yılında yapıldığını ve artık kendilerine yetmediğini anlatan Konuk, "Burada bizlere 5 model dükkan yapıldı. Esnafımız maddi gücüne göre dükkan sahibi oldu. Dükkanların içi, dışı, yüksekliği ve ışıklandırması, her şeyi çok güzel olmuş. Tam esnafa hitap edecek şekilde yapılmış. Mobilya sektöründe makine parkuru gelişti. Eski dükkanım bana yetmiyordu. Şimdi aldığımız 200 metrekarelik dükkanlar bizlere daha faydalı olacak." diye konuştu.

34 yıldır soba sektöründe çalışan ve anahtarını teslim alan Osman Kalaycı da eski dükkanlarının çok küçük ve yetersiz geldiğini belirtti.

Devletin sunduğu imkanların çok güzel olduğunu vurgulayan Kalaycı, "Bu imkanları bir baba evladına sunamaz. Şu anda yapılan ve bizlere verilen dükkanlar hibe gibi bir şey. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Devletimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.