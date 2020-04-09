Aksaray'da yaralı bulunan ibibik tedavi altına alındı - Son Dakika

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Aksaray'da yaralı bulunan ibibik tedavi altına alındı
6 saat önce
Aksaray'da yaralı bulunan ibibik, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Aksaray'da yaralı bulunan ibibik, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Hürriyet Mahallesi'nde bir vatandaş yol kenarında yerde hareketsiz yatan bir ibibik kuşu gördü. İbibiğin, kanadından vurulduğu için yaralandığını ve uçamadığını fark eden vatandaş, durumu Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilen yaralı ibibiğin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:32 Kaynak: AA
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