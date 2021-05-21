Aksaray'da yaralı kızıl şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Mehmet Bozdağ tarlasında hareketsiz yatan kızıl şahin gördü.

Kanadından yaralandığı için uçamayan şahinin yaşadığını anlayan Bozdağ, veterinere götürdü.

Yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya salınmak üzere Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bozdağ, AA muhabirine, yaralı şahini tarlaya giderken bulduğunu, kanat kısmında yaralı olduğu için uçamadığını söyledi.

Yaralı şahini veterinere götürerek tedavi ettirdiğini belirten Bozdağ, "Çok güzel bir hayvan. Bulduğumda bitkin bir haldeydi. Tedavi ettirdim. Tekrar doğaya salınacak olması beni mutlu etti." diye konuştu.