Son Dakika Haberleri: Aksaray'da yasa dışı bahis ve kumar uygulaması
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da yasa dışı bahis ve kumar uygulaması

Aksaray'da yasa dışı bahis ve kumar uygulaması

43 dakika önce

Aksaray'da yasa dışı bahis ve kumar uygulamasıAKSARAY - Aksaray'da 15 ayrı ekip ve 45 polisin katılımı ile yasa dışı bahis, kumar ve narkotik uygulaması yapıldı.

Aksaray'da yasa dışı bahis ve kumar uygulaması

AKSARAY - Aksaray'da 15 ayrı ekip ve 45 polisin katılımı ile yasa dışı bahis, kumar ve narkotik uygulaması yapıldı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis, kumar ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Aksaray genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamada 15 ayrı ekipte 45 polis, şans oyunları bayilerine ve kahvehanelere ani baskınlar yaptı. 66 umuma açık yer denetleyen polis ekipleri tarafından bin 155 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 4 iş yerine kumar oynatmak için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı. 2 adet paramatik ile 2 adet sigaramatik ve 564 TL paranın ele geçirildiği baskınlarda 7 şahsa kumar oynamaktan işlem yapılarak 320'şer TL idari para cezası uygulandı. Bir iş yerine de TAPDK belgesiz alkol sunumu yapmaktan tutanak tanzim edildi. Denetimler kapsamında trafik yönünden 37 araç ve sürücü denetlenirken, kusuru bulunan araç ve araç sürücülerine 13 bin 715 TL idari para cezası uygulandı.

Aksaray'da yasa dışı bahis ve kumar uygulaması

Narkotik, Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:33 Kaynak: İHA
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