Son Dakika Haberleri: Aksaray'da yaya geçidi çizgileri yenileniyor
Son Dakika Güncel Aksaray'da yaya geçidi çizgileri yenileniyor

Aksaray'da yaya geçidi çizgileri yenileniyor

55 dakika önce

Aksaray Belediyesi kentin muhtelif noktalarındaki yaya geçidi çizgilerini yeniliyor.

Aksaray'da yaya geçidi çizgileri yenileniyor, System.String[]

Aksaray Belediyesi kentin muhtelif noktalarındaki yaya geçidi çizgilerini yeniliyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Atatürk Bulvarı ve yakın zamanda trafiğe açılan Kurtuluş Kavşağı başta olmak üzere kentin bazı noktalarındaki yaya geçidi çizgilerini yenilediklerini söyledi.

Başta okul önleri olmak üzere şehrin birçok noktasında bulunan yaya geçitlerine "Önce Yaya" ikonunun yerleştirildiğini belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Yayalara güvenli bir ulaşım imkanı sunmak için çalışmalar yapıyoruz. Sürücülerimizin daha dikkatli olması için yaya geçidi çizgilerinin bulunduğu noktalara "Önce Yaya" ikonu yerleştiriyoruz. Trafikte yaptığımız bu düzenlemelerin sürücülerimiz için farkındalık oluşturacağını ve oluşabilecek kazaların önüne geçileceğini umuyorum."

Atatürk Bulvarı, Evren Dinçer, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:09 Kaynak: AA
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