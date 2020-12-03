Aksaray'da yaya geçitlerinde "yaya önceliği" denetimi - Son Dakika

Aksaray'da yaya geçitlerinde "yaya önceliği" denetimi

03.12.2020 09:57
Aksaray'da yaya geçitlerinde

Aksaray'da yaya geçitlerinde görev alan trafik ekipleri, araç sürücülerine yönelik "yaya önceliği denetimi" yaptı.

Aksaray'da yaya geçitlerinde görev alan trafik ekipleri, araç sürücülerine yönelik "yaya önceliği denetimi" yaptı.

Trafik güvenliğini sağlamak, yolda yaya önceliğini artırmak ve sürücüleri bilinçlendirmek için kent merkezi ve bazı yoğun caddelerce bulunan yaya geçitlerinde görev alan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Şubesi ekipleri, araç sürücülerine yönelik "yaya önceliği" denetimi yaptı. Işıklandırma sisteminin olmadığı 8 farklı noktada 16 trafik polisinin katıldığı uygulamada, yayaların karşıdan karşıya güvenli geçmesi ve yaya kazalarının önlenmesi adına sürücü farkındalığının oluşturulması için polisler trafiği durdurup yayalara yol verdi. Araç sürücüleri sarı çizgiler üzerinde beklerken, yayalar yol kenarı ve yaya geçidinin etrafından geçmek yerine yaya geçidinden geçirildi. Hem sürücüleri hem de yayaları bilinçlendiren uygulama gün boyu devam etti.

Denetimlerden memnun olduğunu belirten araç sürücüsü Berkan Altınsoy (21), "Trafik polislerinin yaptığı uygulamadan çok memnunuz. Yaya geçidinden dolayı bu uygulamaların devamını istiyoruz. Trafik ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Yaya İsmail Gevenç (35), "Güzel uygulamalar. Yaya geçidine saygı güzel, her zaman denetlemeleri güzeldir. Şu virüste olağan görev veriyorlar. Teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ekiplere teşekkür eden sürücü Murat Uslu (42), "Çok olumlu buluyorum. Güzel bir uygulama, Trafik Şube Müdürümüze ve Trafik Denetlemede görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaya Ahmet Çağlayan (61) ise, "Bakanımız Süleyman Soylu'ya bu aldığı yaya kararından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yayalar önceden gerçekten mağdurdu. Bu geçişleri ekiplerimiz ekip olarak takip ediyor. Kendilerine minnettarız. Teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yaya Nurettin Yılmaz (43), "Uygulamayı çok güzel buldum. Tabii ki emniyet mensuplarımız siz çekiyor musunuz? Bilmiyorum. Emniyet mensupları olduğu için bize yol veriyorlar burada. Şu an burada bak 4 tane, 5 tane ekip var. Hala yine yol vermiyor. Normalde şurada çizgiye adımını attığı zaman yayaya yol vermek mecburiyetindeyiz. Mecburuz bunu bilelim. Buradaki emniyetçi arkadaşlarıma da ayrı ayrı hepsine teşekkür ederim. Bu uygulamanın sürekli yapılmasını aslında isterim. Ama aslında doğru da değil. Bunu bilinçlenmemiz lazım. Bunu bilmemiz lazım. Maalesef böyle gelmişiz, böyle de gideriz" diye konuştu. - AKSARAY

Aksaray'da yaya geçitlerinde yaya önceliği denetimi
Aksaray'da yaya geçitlerinde yaya önceliği denetimi
Aksaray'da yaya geçitlerinde yaya önceliği denetimi
Aksaray'da yaya geçitlerinde yaya önceliği denetimi
Aksaray'da yaya geçitlerinde yaya önceliği denetimi
Aksaray'da yaya geçitlerinde yaya önceliği denetimi

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Yayalar, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da yaya geçitlerinde 'yaya önceliği' denetimi - Son Dakika


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