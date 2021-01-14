Aksaray'da yem karma makineleri sahiplerine teslim edildi - Son Dakika

Aksaray'da yem karma makineleri sahiplerine teslim edildi

14.01.2021 17:20

Aksaray'da yem karma makineleri sahiplerine teslim edildi Aksaray'da "KOP Bölgesinde Organize Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında proje bütçesinin yüzde 30'nun Ticaret Borsası tarafından karşılanan, yüzde 70'i ise hibeli olan 24 adet yem karma makinesi düzenlenen törenle...

Aksaray'da yem karma makineleri sahiplerine teslim edildi

AKSARAY - Aksaray'da "KOP Bölgesinde Organize Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında proje bütçesinin yüzde 30'nun Ticaret Borsası tarafından karşılanan, yüzde 70'i ise hibeli olan 24 adet yem karma makinesi düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Ticaret Borsasında düzenlenen törende konuşan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 1 milyon 100 bin TL tutarındaki proje kapsamında imalat ve üretimi Aksaray'da yapılan toplam 24 adet yem karma makinesinin çiftçilere teslim edildiğini söyledi. Bir ilde birlik ve beraberlik varsa bir ilde samimiyet varsa bir ilde kurullar arasında bir kardeşlik varsa orda başarı kaçınılmazdır. Başarı bir ekip işidir. Milletvekilleri ile il başkanı, belediye başkanı, oda başkanları birim amirleri ile aynı yöne, aynı hedefe yönelirseniz, Cenab-ı Allah'ta sizi başarılı kılar" dedi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Vali Aydoğdu, "Ben geldiğim günden itibaren bu ilin yöneticisi olarak tarım müdürümüzün yaptığı bütün çalışmaları yakından görüyorum. Ankara'da bürokraside olan biri olarak söylüyorum, bizim tarım müdürümüz 80 ile örnek olabilecek bir tarım müdürü" dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise, "Bakanlığımızın, Valimizin talimatları ile çiftçilerimiz için projeler yapıyoruz. Bu projelerimizde ilimizdeki çiftçilerimizin üretmiş olduğu ürünlerden daha kaliteli yem elde etmeleri ve bu yemlerle düzenli olarak beslemeleri amacıyla KOP idaremizin desteklediği bir KOP Bölgesi organize hayvancılığı geliştirme projesi yaptık. 1 milyon 100 bin TL bütçeli bir proje. Bu projenin yüzde 30'unu Ticaret Borsamız karşıladı. Yüzde 70'i de hibe. Burada 24 adet yem karma makinesini Ticaret Borsamıza teslim edeceğiz" diye konuştu.

Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök de, "KOP İdaresi Başkanlığında, Aksaray valimizin himayelerinde yüzde 70'i KOP destekli ve yüzde 30'u borsamızın finansmanlarıyla birlikte Aksaray'ımızdaki hayvancılık popülasyonu ve potansiyelini de öne çıkartmak amacıyla burada 24 adet üreticimize yem karma makinesi dağıtımı töreni gerçekleşecek. Ben bu vesile ile KOP idaresine bölgemizde yaptığı projelerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aksaray'ın tarım ve hayvancılığını öne çıkartmak ve buradaki potansiyeli güçlendirebilmek adına, üreticilerimizin daha iyi çalışmalarını sağlamak adına bu projeyi gerçekleştirdik. İnşallah devam gelecek" dedi.

Kuradan yem karma makinesi alan üretici Mahmut Aktürk ise, "Biz Aksaray'da küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yem karma makinesi talebimiz oldu. Borsamız ve KOP idaresi de böyle bir proje yapmış. Toplamda 1 milyon 100 bin liralık bir proje. 24 üretici yem karma makinesi alacak. Bir tanesi de bize kurayla çıktı. Herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından makineler sahiplerine teslim edildi.

Aksaray'da yem karma makineleri sahiplerine teslim edildi
Aksaray'da yem karma makineleri sahiplerine teslim edildi
Aksaray'da yem karma makineleri sahiplerine teslim edildi
Aksaray'da yem karma makineleri sahiplerine teslim edildi

Türk Lirası, Ticaret, Aksaray, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aksaray'da yem karma makineleri sahiplerine teslim edildi - Son Dakika Ekonomi


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