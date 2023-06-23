Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu gazetecilerle şehri gezdi: Güzel bir sinerji oldu

Aksaray'da Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği'nin Yeni Nesil Gazeteciği Konferansı düzenlendi. Konferansta alanında uzman gazetecilerin sunumuyla günümüz gazeteciliğine atıfta bulunuldu ve yeni nesil gazeteciliği ve dijital medya enine boyuna konuşuldu.

AKSARAY VALİSİ GAZETECİLERE ŞEHRİ GEZDİRDİ

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, gazetecilerle geçirdiği günün ardından Aksaray Ticaret Borsasında konuştu. Aydoğdu, "Öncelikle Türkiye'nin değişik illerinden Aksaray'a gelen internet gazetecisi arkadaşlarımıza hoşgeldiniz diyorum. Gerçekten bugün sabah ve akşam yemeğinde beraber olduk. Sabah da Ihlara Vadisi'ni gezdik. Çok güzel bir ortam oldu, çok güzel bir sinerji oldu. Hakikaten bazen bir araya gelmekte fayda var. Çünkü hem Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen arkadaşlarımız o şehrin güzellikleri keşfediyor hem de kalıcı dostlukların da temeli atılıyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN GAZETECİLER KATILDI

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği'nin Türkiye'nin dört bir yanından il temsilcileri, üyeleri, çok sayıda basın mensubu ve İletişim Fakültesi öğrencilerinin katıldığı Yeni Nesil Gazetecilik Konferansı'nda haberler.com ve sondakika.com haber siteleri Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Gazeteci Yazar Latif Şimşek, Kanal 7 Haber Spikeri Meryem Nas, İHA İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer, Gazeteci Yazar Üstün Tuncer, İçerik Editörü ve TİGAD Genel Sekreteri Uğur Eskier konuşmacı olarak yer aldılar.

DİJİTAL MEDYA ELE ALINDI

Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selahattin Çavuş'un oturum başkanlığını üstelendiği Yeni Nesil Gazetecilik Konferansı'nda internet haberciliği ve hukuki süreçler, dijital medya yazarlığının geleneksel medyaya göre toplumdaki etkinliği, ihbar hattı ve TV gazeteciliği, ajans haberciliği, geleneksel ve dijital medyanın markalar üzerindeki rolü ve etkileri, sosyal medya gazeteciliği ve içerik üretimi konuları ele alındı.