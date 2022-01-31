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Aksaray'da yetiştirdiği astronot yiyeceği kinoayı Avrupa'ya satıyor - Son Dakika

Aksaray'da yetiştirdiği astronot yiyeceği kinoayı Avrupa'ya satıyor

31.01.2022 12:00
Aksaray'da yetiştirdiği astronot yiyeceği kinoayı Avrupa'ya satıyor

Avrupa'da yaşadığı dönemde kinoa bitkisiyle tanışan ve ülkesine döndüğünde tarlasına kinoa ekimi yapan çiftçi Tuncer Soyal, ürünlerini Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Avrupa'da yaşadığı dönemde kinoa bitkisiyle tanışan ve ülkesine döndüğünde tarlasına kinoa ekimi yapan çiftçi Tuncer Soyal, ürünlerini Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Soyal, yüksek protein içeriği nedeniyle "astronot besini" olarak bilinen kinoayı, geçen hasat döneminde arpa ve buğday tarlalarına alternatif ürün olarak ekti.

Kıraç 150 dönüm tarlada kinoa yetiştiren ve rekoltesinden memnun olan Soyal, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi ülkelere dış satım gerçekleştirdi.

Soyal, AA muhabirine, uzun yıllar yurt dışında yaşadığını ve orada da çiftçilikle uğraştığını söyledi.

Avrupa'da kinoa ürününün çok tüketildiğini anlatan Soyal, "Ülkeme kesin dönüş yaptıktan sonra burada da kinoa ekmeye karar verdim. 3 yıl deneme ekimleri yaptım. Yüksek verim alınca kendi tarlalarıma ekmeye karar verdim." diye konuştu.

"Yurt içi ve yurt dışına kilogramı 17 liradan satıyorum"

Soyal, geçen yıl 150 dönümlük bir alana kinoa bitkisini ektiğini ve iyi bir ürün elde ettiğini ifade etti.

Bitkinin kıraç topraklarda da yetiştiğini anlatan Soyal, şöyle konuştu:

"Dönümünden 150-200 kilograma yakın verim elde ettim. Rekolteden memnun kaldım. Kinoa, Anadolu'muzda kıraç topraklarda yetişiyor. Sulak bir bölge olursa iki katına kadar verim almak mümkün. Geliri çok iyi, çiftçi arkadaşlarıma tavsiye ederim. Arpa ve buğday eken çiftçilerimiz alternatif bir ürün olarak gönül rahatlığıyla kinoayı ekebilir. Üretim maliyeti buğdayla eşdeğer. Masrafı ve bakımı da aynı. Az emek istiyor, üstelik kazancı daha yüksek. Kinoayı genellikle yurt dışına satıyorum. Ne yazık ki; yakın çevremizde işleme merkezimiz yok. O yüzden ürünlerimi ihraç ediyorum. Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinden talepler var. Kinoayı yurt içi ve yurt dışına kilogramı 17 liradan satıyorum."

Soyal, kinoanın zengin besin değerinden dolayı Avrupa ülkelerinden yoğun talep olduğunu, ancak üretimin azlığından dolayı talebi karşılayamadıklarını vurguladı.

Avrupa'daki işletmelerle sözleşme imzaladığını aktaran Soyal, bu yıl daha fazla bir alana ekim yapacağını kaydetti.

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Tuncer Soyal, Çiftçi, Kinoa, Arpa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da yetiştirdiği astronot yiyeceği kinoayı Avrupa'ya satıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da yetiştirdiği astronot yiyeceği kinoayı Avrupa'ya satıyor - Son Dakika
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