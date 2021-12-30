Aksaray'da yılbaşı öncesinde alkol satışı ve sunumu yapan yerler denetlendi - Son Dakika

Aksaray'da yılbaşı öncesi alkol satışı ve sunumu yapan iş yerleri denetlendi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde alkollü ürün satışı yapan işletmelere yönelik denetimde bulundu.

Ekipler, işletmelerin ruhsatlarını, satışı yapılan ürünlerin bandrollerini ve iş yerinin hijyen kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Belge ve ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrollerini yapan ekipler, iş yeri sahiplerine sahte ve kaçak içki satmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Ekipler, bandrolsüz, menşei belli olmayan, merdiven altı imal edilmiş ürünlerden uzak durulmasının, şüphelenilen ürünlerle ilgili ihbarda bulunulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.