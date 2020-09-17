Aksaray'da yılın ahisine kaftan giydirildi, kalfa ve çıraklar ödüllendirildi - Son Dakika

Aksaray'da yılın ahisine kaftan giydirildi, kalfa ve çıraklar ödüllendirildi.

Ahilik Komitesi üyeleri Vali Yardımcısı Mustafa Gündüz, Ticaret İl Müdürü İsmail Sevim, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan, Ağaç İşleri Odası Başkanı Mesut Konuk, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Tekin, Fırıncılar, Lokantacılar Odası Başkanı Halis Altınsoy, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ülkü Yaşar Altın, Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti.

Ziyarette, ilde yılın ahisi seçilen Berber Salim Tokyay'a ahi kaftanı Vali Aydoğdu tarafından giydirildi.

İlin kalfası seçilen mobilya sektöründe çalışan Ömer Cankoca ile ilin çırağı seçilen mobilya sektöründe çalışan Yunus Emre Tarhan'a da plaket ve ödülleri Aydoğdu tarafından verildi.

Ahiliğin, kendi nefsini kardeşinin nefsine feda etmek olduğunu belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Ahilik usta-çırak ilişkisi demek. Bu bizim kültürümüzün çok kadim bir geleneğidir. Bu ruhu her zaman yaşatmamız gerekiyor. Ahilik sözle olmaz. Bu bir davranış modudur. Türk milletinin genetik yapısında, davranış modlarında bu mod hep vardır. Allah kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi daim etsin."