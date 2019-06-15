Son Dakika Haberleri: Aksaray'da YKS heyecanı
Son Dakika Güncel Haber

Aksaray'da YKS heyecanı

3 saat önce

AKSARAY'da Yürkseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren öğrenciler sınıflarda ter dökerken, veliler de dışarıda heyecanla beklemeye başladı.

Aksaray'da YKS heyecanı, System.String[]
AKSARAY'da Yürkseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren öğrenciler sınıflarda ter dökerken, veliler de dışarıda heyecanla beklemeye başladı.
Üniversite adayları, yaklaşık 1 saat önce sınava girecekleri okulun önüne gelip beklemeye başladı. Kalem, peçete, cüzdan, saat, kolye ve küpe gibi eşyaların alınmadığı sınavda, öğrenciler, güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara alındı. Plastik su şişelerin üzerindeki etiketler, öğrencilerin metal tokaları, yüzük, kolye ve kemerler çıkartıldı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler de dışarıda dualar okuyarak beklemeye başladı.


- Aksaray
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:08 Kaynak: DHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Aksaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İETT, hafta sonu YKS'ye girecek öğrencileri ve sınav görevlilerini ücretsiz taşıyacak YKS'ye geç kalan öğrenci sınava alınmayınca gözyaşlarına boğuldu Genç kız, piercingleri çıkaramayınca sınava alınmadı İsim benzerliği yüzünden yanlış okula gitti, sınava polis yetiştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:18:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da YKS heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]