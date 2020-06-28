Aksaray'da YKS sınavında veliler sosyal mesafeyi unuttu - Son Dakika

Aksaray'da YKS sınavında veliler sosyal mesafeyi unuttu

Aksaray'da YKS sınavında veliler sosyal mesafeyi unuttuAKSARAY'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumuna giren öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav salonuna alınırken, okul önlerinde bekleyen velilerin ise sosyal mesafe kuralına...

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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