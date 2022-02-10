Aksaray'da yoğun kar nedeniyle bekletilen yolculara çorba ikram edildi - Son Dakika

Aksaray'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle otogarda ve dinlenme tesislerinde beklemeyi sürdüren yolculara çorba ikramı yapıldı.

Kentte dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Aksaray- Konya kara yolu çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

Aksaray Belediyesi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 15 Temmuz Otogarı'nda ve dinlenme tesislerinde bekletilen yolculara sıcak çorba ikramında bulundu.

Mobil çorba aracından çorba alan yolcular Belediye Başkanı Evren Dinçer'e teşekkür etti.

Öte yandan, kapanan Aksaray-Konya kara yolunu açmak için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.