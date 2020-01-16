Aksaray'da yoğun sis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da yoğun sis - Son Dakika

Aksaray'da yoğun sis

6 saat önce

Aksaray'da sabah saatlerinde etkili olan sis araç trafiğini olumsuz etkiledi.

Aksaray'da yoğun sis, System.String[]

Aksaray'da sabah saatlerinde etkili olan sis araç trafiğini olumsuz etkiledi.


Sabah erken saatlerde bastıran sis bir süre sonra etkisini artırdı. Kent merkezi adeta sis perdesine bürünürken, özellikle karayollarında görüş mesafesi düştü. Kent merkezinde de görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sisli havada sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı. Aksaray- Ankara, Konya, Adana ve Nevşehir karayollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Trafiğe çıkan araçlar sis lambalarını yakarak güçlükle ilerleyebildi. - AKSARAY

Aksaray, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli istifa etti
Müge Anlı'nın programına çıkan çete lideri, canlı yayında gözaltına alındı Gelecek Partisi'nden erken seçim iddiası: Türkiye 2021'in Mayıs ayında sandığa gidecek Deniz Seki arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı! Herkes "Arkandaki Ekrem İmamoğlu mu?" diye sordu

Son Dakika Haberleri
17:04 Endonezya, Türkiye ya da Almanya'dan denizaltı almayı planlıyor - Son Dakika
17:04 Vali Doruk, şoför esnafının sorun ve taleplerini dinledi - Son Dakika
17:03 Eski Korgeneral İyidil, tutuklandı (3) - Son Dakika
16:58 Çanakkale'de 50 bin liralık saman balyası yandı - Son Dakika
16:58 Türkiye'nin ilk 100 pilotundan Pilot Serdar Can öğrencileri bilgilendirdi - Son Dakika
16:02 Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı - Son Dakika
16:01 Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 17:06:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da yoğun sis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]