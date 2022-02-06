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Aksaray'da yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika

Aksaray'da yoğun sis etkili oluyor

06.02.2022 22:45

Aksaray'da yoğun sis etkili oluyor Hava sıcaklığının akşam saatlerinde eksi 5 dereceye kadar düştüğü Aksaray'da yoğun sis etkili oluyor.

Aksaray'da yoğun sis etkili oluyor

AKSARAY - Hava sıcaklığının akşam saatlerinde eksi 5 dereceye kadar düştüğü Aksaray'da yoğun sis etkili oluyor. Özellikle karayollarında beliren sis yer yer görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

Aksaray'da akşam saatlerinde beliren sis gece yarısı etkisini artırarak devam etti. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü kentte Konya, Ankara ve Adana karayollarında etkisini artıran sis yer yer görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü. Nevşehir karayolunda ise belirli aralıklarla beliren sis trafikte de sürücülere zor anlar yaşattı. Kimi sürücüler araçlarındaki dörtlü flaşörleri yakarak seyrederken birçok sürücü de sağ şeritten hızlarını 40 kilometreye kadar düşürerek yoluna devam etti. Etkili olan sisli havanın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Aksaray'da yoğun sis etkili oluyor
Aksaray'da yoğun sis etkili oluyor
Aksaray'da yoğun sis etkili oluyor

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Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aksaray'da yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika


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