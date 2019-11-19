Son Dakika Haberleri: Aksaray'da yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor
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Aksaray'da yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Aksaray'da akşam saatlerinde oluşan sis gece yarısı da etkisini artırarak araç trafiğini olumsuz etkiledi.

Aksaray'da yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor, System.String[]

Aksaray'da akşam saatlerinde oluşan sis gece yarısı da etkisini artırarak araç trafiğini olumsuz etkiledi.

Aksaray'da akşam saatlerinde oluşan ve gece yarısı etkisini artıran sisli hava araç trafiğini olumsuz etkiledi. Kent merkezi adeta sis perdesine bürünürken, karayollarında da yoğun sis etkili oldu. Şehrin üzerini kaplayan sis görüş mesafesini yer yer 5 metrenin altına kadar düşürünce vatandaşlar trafikte zor anlar yaşadı. Aksaray-Ankara, Konya, Adana ve Nevşehir karayollarında sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Trafiğe çıkan araçlar sis lambalarını yakarak güçlükle ilerleyebildi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
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Aksaray'da yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor
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