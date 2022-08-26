Aksaray'da şoförlerin yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da şoförlerin yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü

26.08.2022 18:18
Aksaray'da şoförlerin yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü

Aksaray'da yol verme kavgasında otomobil sürücüsünün minibüs şoförünü sopayla dövdüğü anlar kameraya yansıdı.

Aksaray'da yol verme kavgasında otomobil sürücüsünün minibüs şoförünü sopayla dövdüğü anlar kameraya yansıdı. Sopayla yaralanan minibüs şoförü de diğer sürücünün aracını tekmeleyerek hıncını almaya çalıştı.

Olay, Atatürk Bulvarı Kurtuluş Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi istikametine seyreden minibüs sürücüsü ile aynı istikamete giden otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. İlk olarak araç içerisinde sözlü başlayan tartışma sürücülerin araçlarını sağa çekerek inmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşlar kavganın büyümemesi için sürücüleri ayırma çabasında bulunurken, otomobil sürücüsü bir ara aracından getirdiği sopayla minibüs sürücüsünü darp etti. Minibüs sürücüsünün minibüse binmesine rağmen sopayla darp eden otomobil sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı. Bu sırada minibüsten inen sürücü diğer sürücünün aracını tekmeleyerek hıncını almaya çalıştı. Yaşanan o anlar olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşlar tarafından ayırılan kavga sonlandırılarak otomobil sürücüsü de minibüs sürücüsü de yollarına devam etti. - AKSARAY

YORUMLAR
500
Aksaray Valiliği down sendromlu çocuklar ve ailelerine farkındalık ziyareti düzenledi Aksaray Valiliği down sendromlu çocuklar ve ailelerine farkındalık ziyareti düzenledi Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da şoförlerin yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:03 Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
17:48 Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi
17:33 Umut Bozok, Galatasaray'a imza atmaya çok yakın! Menajeri Türkiye'ye geliyor
17:14 Şarkıcı Gülşen, tutuklama kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvuruda bulundu
16:47 İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuru! 18 yaşındaki genç sokak ortasında hayatını kaybetti
16:45 Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!
16:36 Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin
16:21 Ünlü aktivist Tash Peterson deri ürünler satan markayı soyunarak protesto etti
16:20 Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesinde terörizmle mücadele mesajı yinelendi
16:07 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 18:18:20. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da şoförlerin yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement