Son Dakika Haberleri: Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi 1 ölü, 37 yaralı
Son Dakika Güncel Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi 1 ölü, 37 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi 1 ölü, 37 yaralı

6 saat önce

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi 1 ölü, 37 yaralı (3)

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi 1 ölü, 37 yaralı (3)

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi 1 ölü, 37 yaralı

Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:28 Kaynak: DHA
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