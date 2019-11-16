Son Dakika › Güncel › Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi 1 ölü, 37 yaralı - Son Dakika
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi 1 ölü, 37 yaralı
6 saat önce
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi 1 ölü, 37 yaralı (3)
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:28 Kaynak: DHA
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi 1 ölü, 37 yaralı (3)
İki kızını öldüren anneye, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet Pendik'te 3 kişiyi öldüren saldırgan, linç edilmek istendi Rabia Naz'ın amcasının ifadesinde dikkat çeken detay Pendik'te 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan vahşetin altından kız isteme meselesi çıktı