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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 45 yaralı (2)
6 saat önce
Ankara karayolunda yolcu otobüsünün devrildiği kazada, yaralı sayısı 45 olarak açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:22 Kaynak: DHA
YARALI SAYISI 45 OLARAK AÇIKLANDI
Aksaray- Ankara karayolunda yolcu otobüsünün devrildiği kazada, yaralı sayısı 45 olarak açıklandı. Yaralılardan 9'unun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazada ölen kadın yolcunun ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Otobüsteki yolcuların bazılarının, okulların ara tatile girmesi nedeniyle memleketlerine gittikleri belirtildi.
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