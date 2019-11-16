Son Dakika Haberleri: Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 45 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 45 yaralı (2) - Son Dakika

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 45 yaralı (2)

6 saat önce

Ankara karayolunda yolcu otobüsünün devrildiği kazada, yaralı sayısı 45 olarak açıklandı.

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 45 yaralı (2), System.String[]

YARALI SAYISI 45 OLARAK AÇIKLANDI

Aksaray- Ankara karayolunda yolcu otobüsünün devrildiği kazada, yaralı sayısı 45 olarak açıklandı. Yaralılardan 9'unun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazada ölen kadın yolcunun ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Otobüsteki yolcuların bazılarının, okulların ara tatile girmesi nedeniyle memleketlerine gittikleri belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:22 Kaynak: DHA
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