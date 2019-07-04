Son Dakika Haberleri: Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi 15 yaralı (1)
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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi 15 yaralı (1)

33 dakika önce

Aksaray'da Cizre'den İstanbul'a giden yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi 15 yaralı (1), System.String[]

Aksaray'da Cizre'den İstanbul'a giden yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolu 57'inci kilometresinde meydana geldi. Şırnak'ın Cizre ilçesinden İstanbul'a giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Görüntü dökümü:
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-Kaza yerinden görüntüler
-Yaralıların görüntüsü
-yan yatmış otobüsün görüntüsü
-Detay

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,)


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:18 Kaynak: DHA
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