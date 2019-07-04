Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı (1)
1 saat önce
AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:55 Kaynak: DHA
AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 57'nci kilometresinde meydana geldi. Şırnak'ın Cizre ilçesinden İstanbul'a giden Cizre Nuh İtimat firmasına ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
- Aksaray
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı
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