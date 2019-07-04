Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
1 saat önce
Aksaray'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi.
Aksaray
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:53 Kaynak: İHA
'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray- Ankara
karayolunun 57'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şırnak
'ın Cizre
ilçesinden İstanbul
'a giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY
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