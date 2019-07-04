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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

1 saat önce

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı -Yaralılar otobüsün camından çıkarılarak hastaneye sevk edildiAKSARAY - Aksaray'da yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
-Yaralılar otobüsün camından çıkarılarak hastaneye sevk edildi
AKSARAY - Aksaray'da yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray - Ankara karayolunun 57'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinden İstanbul'a giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:19 Kaynak: İHA
Aksaray, 3. Sayfa
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