Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi 15 yaralı - AKTUEL
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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi 15 yaralı (1)Aksaray'da Cizre'den İstanbul'a giden yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Aksaray
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:57 Kaynak: DHA
'da yolcu otobüsü devrildi 15 yaralı (1)
Aksaray'da Cizre
'den İstanbul
'a giden yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray- Ankara
karayolu 57'inci kilometresinde meydana geldi. Şırnak
'ın Cizre ilçesinden İstanbul'a giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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