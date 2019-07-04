Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi 15 yaralı - AKTUEL

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a iki yeni otogar yapacağız

İstanbul Valiliği, müzik yayını yapan mekanların denetimin artırılması için harekete geçti

Dolandırıcıların son kurbanı CHP'li eski vekil oldu! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti