DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

YARALI SAYISI 32'YE ÇIKTI

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı (2)

Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşı küçük olduğu için bileti olmayan 5 yaşlarında 2 çocuğun daha yaralandığı belirtildi. Yaralı sayısı 32'ye çıkarken, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü, 2 kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

OTOBÜSÜN ARIZALI OLDUGU İDDİASI

Kazada yaralanan sürücü Mustafa Baki'nin ilk ifadesinde otobüsün arızalı olduğunu belirterek, "Otobüsün ön düzeninde arıza vardı. O nedenle araç sağa doğru çekti ve o yüzden kaza olduğu" dediği öğrenildi.