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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var (1)
6 saat önce
Ankara Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:26 Kaynak: DHA
AKSARAY-Ankara Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi. Kaza nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı.
Aksaray-Ankara Karayolu'nun 40'ıncı kilometresinde henüz bilinmeyen bir nedenle Mersin Vip firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Ekiplerin kaza bölgesindeki çalışmaları sürüyor.
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