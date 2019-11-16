Son Dakika Haberleri: Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var (1)
Son Dakika Güncel Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var (1) - Son Dakika

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var (1)

6 saat önce

Ankara Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi.

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var (1), System.String[]

AKSARAY-Ankara Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi. Kaza nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı.

Aksaray-Ankara Karayolu'nun 40'ıncı kilometresinde henüz bilinmeyen bir nedenle Mersin Vip firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Ekiplerin kaza bölgesindeki çalışmaları sürüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:26 Kaynak: DHA
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