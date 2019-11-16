Son Dakika Haberleri: AKSARAY'DA YOLCU OTOBÜSÜ KAZA YAPTI: ÇOK SAYIDA YARALI VAR (1)
Son Dakika Güncel AKSARAY'DA YOLCU OTOBÜSÜ KAZA YAPTI: ÇOK SAYIDA YARALI VAR (1) - Son Dakika

AKSARAY'DA YOLCU OTOBÜSÜ KAZA YAPTI: ÇOK SAYIDA YARALI VAR (1)

6 saat önce

AKSARAY'da yolcu otobüsü kaza yaptı.

AKSARAY'DA YOLCU OTOBÜSÜ KAZA YAPTI: ÇOK SAYIDA YARALI VAR (1), System.String[]

AKSARAY'da yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre, çok sayıda kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:21 Kaynak: DHA
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