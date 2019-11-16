AKSARAY'DA YOLCU OTOBÜSÜ KAZA YAPTI: ÇOK SAYIDA YARALI VAR (1)

AKSARAY'da yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre, çok sayıda kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,