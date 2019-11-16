Son Dakika Haberleri: Aksaray'da yolcu otobüsü kaza yaptı çok sayıda yaralı var
Son Dakika Güncel Aksaray'da yolcu otobüsü kaza yaptı çok sayıda yaralı var - Son Dakika

Aksaray'da yolcu otobüsü kaza yaptı çok sayıda yaralı var

6 saat önce

AKSARAY'da yolcu otobüsü kaza yaptı.

AKSARAY'da yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre, çok sayıda kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Aksaray'da yolcu otobüsü kaza yaptı çok sayıda yaralı var

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Devrim'i 20 ayda 255 bin kişi ziyaret etti
Son dakika: Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK kredi/burs sonuçları açıklandı Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kadın adliyeye sevk edildi Vatandaşlar arasında tartışma konusu olan caminin akıbeti, sandıkta belirlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 12:24:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da yolcu otobüsü kaza yaptı çok sayıda yaralı var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]