Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 10 yaralı
33 dakika önce
Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Aksaray
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:19 Kaynak: AA
'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 73 DK 446 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray- Ankara
kara yolunun 57. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 10 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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